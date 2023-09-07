البورصة تربح 9.3 مليار جنية في ختام تعاملات الخميس

ارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، ونجح المؤشر الرئيسي في موصلة رحلة صعوده محققا مستويات جديدة، وزاد رأس المال السوقي بنحو 9.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.300 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 19,375.68 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 3,823.63 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.5%، ليغلق عند مستوى 5,613.6 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.9% ليغلق عند 23,268.4 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 8,110.97 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 3,213.48 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 29.4 مليون جنيه، و9.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 39 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 601.9 سهم من خلال 70.8 ألف صفقة منفذة.