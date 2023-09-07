حبس المتهم بطعن عامل حتى الموت ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بطعن عامل حتي الموت، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد تسلمت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقد تبين أن المجني عليه تدخل لفض مشاجرة بين مجموعة من الافراد، " لم يكون طرفا فيها" وقد قام أحدهم بتسديد طعنة له حتي سقط غارقا في دمائه ولقي مصرعه بالحال.

وقد أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به وأدت لوفاته، كما صرحت بدفن الجثة عقب الإنتهاء من ذلك.

كان ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقوا بلاغ من بعض الأهالي يؤكدوا نشوب مشاجرة بين عدد من الأفراد وسقوط قتيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعي م ج ا، ٤٣عاما، مصاب بطعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

وبالفحص تبين أن المجنى عليه كان يفض مشاجرة بين طرفين ولقي مصرعه في الحال، بعدما تعدي عليه أحد أطراف المشاجرة تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.