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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة المنصورة تحقق مراكز متميزة في مسابقة رالي ريادة الأعمال.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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شاركت جامعة المنصورة بمسابقة رالي مصر لريادة الاعمال والتى نظمتها الأكاديمية العربيه للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحرى تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة و ريادة الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و اشراف  الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين .

فيما شارك فى المسابقة 1900 فريق من مختلف الجامعات من بينهم فريقي جامعة المنصورة مِن كليتى الهندسة و الحاسبات و المعلومات ،وقاموا بالعديد من المعسكرات التدريبيه بالاسكندرية و بورسعيد وقد تأهل فقط 40 فريق الي المرحلة النهائيه من المسابقة والتى اقيمت بمدينه العلمين الجديدة فى الفترة من 4 وحتى 5 سبتمبر الجارى حيث فاز فريق   ALAMPO من كليه  الهندسة تحت اشراف الدكتورة أسماء العوضي مشرف الفريق، الدكتور محمد علي أستاذ الكيمياء في كلية العلوم بدعم من ISF  (صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ) بقيمه 15000جنيه عن مشروعهم اعاده تدوير المخلفات الزراعية (قش الأرز و الباجاس) الي خيوط حرير صناعي (فسكوز) محلية الصنع بسعر اقتصادي و بجوده عالية.

كما فاز أيضا فريق EYECAN من كلية الحاسبات و المعلومات بالمركز الثالث في المسار التكنولوجى عن مشروعهم اختراع كرسي ذكي لتوجيه المكفوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وهنأ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الفرق الطلابية من جامعة المنصورة ، مؤكدا فخر الجامعة دائما بأبنائها المبدعين الذين رفعوا اسم جامعة المنصورة عاليا بين الجامعات المصرية و الاقليمية و العالميه مما يدل علي ان جامعة المنصورة تهتم بتقديم افضل الخدمات التعليمية كما تعتبر بيئة خصبة لتنمية مهارات ابنائها من الطلاب المبدعين.

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الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا الجامعات المصرية الدكتور شريف يوسف خاطر المنصورة جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة
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