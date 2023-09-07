برلمانية: لا بد من إيجاد حلول خارج الصندوق للمشكلة السكانية بمصر

أشادت النائبة نيفين الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 الذي تنظمه وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية، وتوجيهاته التى تعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية بملف السكان والتنمية، خاصة وأنه من الملفات الهامة والتى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت "الأنطونى"، ضروة التكاتف بين الدولة وجميع القوى المجتمعية للسيطرة على الزيادة السكانية لأنها من أخطر التحديات التي تواجه البلاد، وهذا ما أشار إليه الرئيس السيسى خلال مشاركته في المؤتمر أمس الثلاثاء، حيث قال "إن الإنجاب حرية كاملة صحيح، لكن إذا لم تنظم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة".

وعقبت عضو لجنة الصحة، أن جميع الجهود المبذولة للحد من مشكلة الزيادة السكانية بلا جدوى وبلا نتيجة فعلية على أرض الواقع، والسبب غياب التنسيق والتكاتف المطلوب بين الجهات المعنية بتلك القضية، سواء بين المؤسسات والمنظمات الحكومية أو بين الجهات المجتمعية الأهلية.

وأضافت أن حل أزمة الزيادة السكانية يتم من خلال محورين، الأول طويل الأمد من خلال القضاء على الجهل ورفع الوعي بخطورة القضية، وتحقيق حياة كريمةً للمواطن، وغيرها من الضمانات التي تحسن وضع المواطن المصري، أما المحور الآخر فهو قصير الأمد، ويجب تطبيقه في أسرع وقت، ويتضمن ضرورة تفعيل بعض القوانين والتشريعات الموجودة بالفعل، وأهمها القضاء على مشكلة التسرب الدراسي، والقضاء على أزمة عمالة الأطفال، وزواج القاصرات الذي يترتب عليه عدم تسجيل المواليد في الكثير من القرى، مشيرة إلى أن هذا المحور الأخير سيكون لها مردود سريع وفعّال في حل المشكلة.

هذا ومن المعروف أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ قد أخذت على عاتقها خلال العامين السابقين مهمة إعداد مشروع متكامل يهدف إلى إيجاد حلول خارج الصندوق للمشكلة السكانية بمصر، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن يولد على أرض مصر.