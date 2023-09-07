ads
الخميس 07 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرات الأسواق الأمريكية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء على انخفاض.
فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 198.78 نقطة ما يعادل 0.6 % عند 34443.19 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 31.35 نقطة ما يعادل 0.7 % عند 4465.48 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك 148.48 نقطة ما يعادل أو 1.1% عند 13872.47 نقطة.
وارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل سلة من العملات، معوضًا خسائره السابقة، بعد أن أظهرت بيانات تسارع قطاع الخدمات الأمريكي بشكل مفاجئ الشهر الماضي.
وانخفض الذهب للجلسة الخامسة على التوالي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة واتجاه تدفقات الملاذ الآمن نحو الدولار. وانخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.5% إلى 1،943 دولارًا للاونصة في بورصة نيويورك المالية.

مؤشرات الأسواق الأمريكية تغلق على انخفاض البورصة
ads