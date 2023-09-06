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الخميس 07 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يبحثان تعزيز التعاون و"البريكس"

بوتين وولي العهد
بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين ولي العهد وبوتين، حيث جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخرًا وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول "بريكس".

ولفتت الوكالة إلى أنه جرى - حلال الاتصال - التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.

محمد بن سلمان بوتين بريكس
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