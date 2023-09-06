نائب بالشيوخ: يجب اتخاذ إجراءات لرفع الكفاءة الإنتاجية لمواجهة التضخم

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التضخم في الأسعار يعود إلى تراكم مجموعة من السياسات التي تم اتخاذها مثل إبقاء سعر الصرف مصطنع لسنوات طويلة، والإبقاء على سعر فائدة خلق حالة من الاختلال في السوق.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضية «التضخم وغلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطنين، وما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار»، أن هناك عوامل خارجية مثل وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الأموال الساخنة، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة تلك الأزمات، إلا أن بطء السياسات النقدية خلق حالة من القلق عند المستثمرين لعدم وجود حصيلة دولارية.

وأشار إلى أن التضخم بلغ 40%، وسعر الفائدة الحقيقي وصل بالسالب إلى 20%، وكلها أرقام يخشى منها أي مستثمر.

وأكد فريد، على أنه لا بد من التدخل السريع لتحرير الاقتصاد، لافتا إلى أن طبيعة السوق المصري أنه يعتمد على أكثر من 70 % من السلع الواردات من الخارج ومعظمها سلع وسيطة، موضحا أن الإشكالية في تشوه الأسعار للعملات، يعود إلى وجود سعرين في السوق الرسمي والسوق الموازي، وقال إن برامج الحماية الاجتماعية غير معروف فلسفتها، كما أنه لا توجد كفاءة فى الإنفاق على بعض تلك البرامج.

وتابع: القدرات الإنتاجية ليست كافية، كما أنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لرفع الكفاءة الإنتاجية في السوق المصري لمواجهة التضخم.

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، والدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد، المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

