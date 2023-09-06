"مراكب النجاة" مبادرة رئاسية لتوعية المواطنين بأخطار الهجرة غير الشرعية..سها جندي : نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

واصلت المبادرة الرئاسية مراكب النجاة حملاتها للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، حيث نفذت المبادرة أكثر من مؤتمر توعوي بالمحافظات. وتستهدف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

إلى ذلك، قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعمل بالفعل على تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بتنظيم الهجرة الشرعية إلى الدول الأوروبية والغربية.

وأضافت، أن الوزارة حريصة على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق بدائل لتوظيف وتدريب المصريين، الذين يلجؤون إلى "مراكب الموت" لتحقيق حلمهم بالعمل في الدول الأوروبية.

جندي

واستشهدت جندي، بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ودور المركز المصري الألماني التابع للوزارة، الذي يستهدف تدريب المصريين على أعلى المستويات؛ ليكونوا منافسين في سوق العمل العالمي.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج المشترك مع ألمانيا يستهدف تدريب العمال والمهنيين والفنيين والشباب في كل الاختصاصات، طبقًا لاحتياجات المجتمع الألماني، قائلة إنه "يحقق حلم المصريين بالهجرة والحصول على مرتب متميز".

ولفتت إلى سعي مصر لتطبيق برامج مماثلة مع دول أوروبية أخرى؛ لأنها تخدم الجانبين، مضيفةً أن تلك البرامج تحقق حلم المصريين بامتلاك وظيفة متميزة، والعمل في الدول الأوروبية بعقد رسمي، ومرتب متميز، وكل الصلاحيات والميزات التي يتمتع بها المواطن الأوروبي، وهم يستفيدون من سد فجوة العمل بالشباب المصري.

وذكرت الوزيرة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، وهو البرنامج الذي يتضمن مكونين أساسين وهما التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، ومكون التدريب الحرفي والسلامة المهنية على تخصصات (أعمال الكهرباء، أعمال نجارة العمارة، أعمال السباكة، أعمال الدهانات، أعمال المباني)، حيث يختص المكون الأول من التدريب بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومدة التدريب فيه يومين، يتم فيهما عرض المخاطر التي يتعرض لها المهاجر بشكل غير شرعي وكذلك مناقشة العوامل الدافعة للهجرة غير الشرعية والأسباب التي تؤثر في قرار الشاب بالهجرة غير الشرعية.

وكان أعلن الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، توقيع اتفاق يهدف للحد من الهجرة غير الشرعية، ويتضمن الاتفاق تنفيذ برنامج لإدارة الحدود بتكلفة 80 مليون يورو. كما يركز على مسار الإجراءات الاستباقية للحد من ظاهرة الهجرة والتي تعد ضمن نقاط النقاش في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ "كوب 27".

الإدريسي

وقال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المبادرات خطوة هامة لرفع الوعي المجتمعي وتحذير الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والأفضل أن يتم استهداف القري الأكثر فقرًا لكونها الأكثر طردًا للشباب تجاه الشواطئ الأوروبية.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات للبوابة نيوز، أنه يمكن الاستفادة من طاقات الشباب من خلال تدربيهم على العمل الحرفي او اكتساب صناعات والاستفادة منهم أو توظيفهم داخل القري التى تدخل ضمن مشروعات حياة كريمة، وهنا يمكن القضاء على جزء من البطالة مع رفع الوعي وتوفير فرص عمل، علاوة على أن البرامج التدريبية يجب أن تكون ممولة ومحددة ببرامج محدد مع توفير الفرص للأشخاص الذين اجتازوا التدريبات أو حتى من خلال تمويل المشروعات الخاصة بهم مع الالتزام بالتسويق لمنتجاتهم لضمان استمرارية المشروعات.