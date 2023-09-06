التهم 20 دراجة بخارية.. خسائر بالجملة في حريق نشب داخل جراج بحدائق القبة

تباشر نيابة حدائق القبة اليوم الأربعاء، التحقيق حول نشوب حريق داخل جراج بدائرة القسم، وأمرت بانتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة الحريق والوقوف علي ملابسات الحادث لبيان شبهة جنائية من عدمه جراء الحريق.

وكشفت التحقيقات أن الحريق التهم 20 دراجة نارية، فيما تم استخراج 70 توك توك آخرين فى حالة سليمة، وأنه لا توجد أية خسائر فى الأرواح.

كانت بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة حدائق القبة وعلي الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، تمت عملية الإخماد بدون إصابات.

وتم فرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران الي العقارات المجاورة، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.