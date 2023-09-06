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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التهم 20 دراجة بخارية.. خسائر بالجملة في حريق نشب داخل جراج بحدائق القبة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر نيابة حدائق القبة اليوم الأربعاء، التحقيق حول نشوب حريق داخل جراج بدائرة القسم، وأمرت بانتداب فريق من المعمل الجنائي لمعاينة الحريق والوقوف علي ملابسات الحادث لبيان شبهة جنائية من عدمه جراء الحريق.

وكشفت التحقيقات أن الحريق التهم  20  دراجة نارية، فيما تم استخراج 70 توك توك آخرين فى حالة سليمة، وأنه لا توجد أية خسائر فى الأرواح.

كانت بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة حدائق القبة وعلي الفور تم الدفع  بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، تمت عملية الإخماد بدون إصابات.

وتم فرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران الي العقارات المجاورة، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

4 سيارات إطفاء السيطرة على الحريق النيابة العامة بمنطقة حدائق القبة
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