محافظ دمياط تنشر حصاد القوافل البيطرية المجانية

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الدكتور مصطفى فاضل رئيس معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، حيث تناول اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب شكرى مدير مديرية الطب البيطري متابعة الجهود التى حققها المعهد بإطلاق قوافل بيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بدأت مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى غدًا الخميس بعدد من قرى مراكز الزرقا، كفر البطيخ، كفر سعد، فارسكور ودمياط.

وأشادت محافظ دمياط، بالجهود التى حققتها تلك القوافل لتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان على الماشية وكذلك خدمات التوعية لصغار المريين و التدريب للأطباء البيطرين، معربة عن تطلعها باستمرار تلك القوافل التى يتم تنفيذها سنوياً بالمحافظة.

وتسلمت الدكتورة منال عوض، درع المعهد قدمه الدكتور مصطفى فاضل تقديرًا لدعمها الكبير لهذه القوافل وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة للتنفيذ.

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".