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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس شاب قتل آخر فى مشاجرة بالسلام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أمرت نيابة شرق القاهرة اليوم الأربعاء بحبس المتهم بقتل شاب في السلام 4 ايام علي ذمة التحقيق وطالبت النيابة سرعة التحريات التكميلية وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهم .

 تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة لاحد المستشفيات، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الإسعافات بدائرة القسم.

 وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، قيام المتهم بتسديد طعنه نافذة للمجني عليه. 

وتمكن رجال المباحث من جهودهم وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

نيابة شرق القاهرة متهم بقتل سرعة التحريات الصحيفة الجنائية أجهزة الأمن بالقاهرة
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