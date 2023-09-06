دي ماريا: الأرقام التي يعرضها السعوديون جنونية.. لكنني اخترت بقلبي

كشف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا المنضم حديثًا إلى نادى بنفيكا البرتغالى، عن العرض الذى تلقاه من الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفى المنقضى.

وانتقل دي ماريا خلال الميركاتو الصيفي المنتهى إلى صفوف بنفيكا البرتغالى، لمدة موسم واحد بعد رحيله عن يوفنتوس الإيطالى.

وتحدث دي ماريا في تصريحات صحفية عن العروض التى تلقاها من الدورى السعودى، قائلاً: "اتصلوا بي من السعودية، نعم، تلقيت مكالمات كثيرة منهم، لكن انتقالي إلى هناك كان مستحيلا".

وأضاف: "الأرقام التي يعرضها السعوديون جنونية، لكنني اخترت بقلبي.. أردت العودة إلى بنفيكا".

وأكد روي كوستا رئيس بنفيكا: "راتب أنخيل لا يتجاوز الحد الأقصى للرواتب لدينا، لقد جاء دون أي مكافأة توقيع، وبراتب لا يتجاوز الحد الأقصى".

وأنهى روى كوستا حديثه قائلاً: "دي ماريا لم يكن يريد أن يعرف كم سيكون راتبه، ولم يطلب حتى يورو آخر. قال لي، أريد أن ألعب لبنفيكا مرة أخرى مقابل أي مقابل ستقدمه".