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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أتلتيكو مدريد يحدد بديل جريزمان

جريزمان
جريزمان
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كشفت بعض التقارير الإسبانية، أن إدارة أتلتيكو مدريد استقرت على بديل الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل إلى الدورى الأمريكى.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الإيطالي فيدريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالى، هو هدف أتلتيكو مدريد لتعويض جريزمان.
ويعتبر جريزمان خارج الخطط المستقبليه لدييجو سيميوني، رغم أن عقده يمتد مع أتلتيكو، حتى صيف 2026، وذلك لوصوله إلى 32 عاما، ولم يقدر على تنفيذ خطط المدرب، والتى تعتمد على الركض والضغط.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه إذا تلقى جريزمان عرضا جيدا، فإن أتلتيكو لن يقف أمام رحيله.
كما تدرك إدارة أتلتيكو مدريد الصعوبات المالية الكبرى التي يواجهها يوفنتوس، والتي يمكن أن تفتح الأبواب أمام رحيل كييزا في حالة وصول عرض مالي جيد.
ومن المتوقع أن يوافق يوفنتوس على رحيل كييزا، إذا تلقى عرضا قيمته 60 مليون يورو.

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