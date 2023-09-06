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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. مياه الأمطار تغمر شوارع إسطنبول وتتسبب في مقتل شخصين

مياه الأمطار تغمر
مياه الأمطار تغمر شوارع إسطنبول
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، لهطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات في شوارع إسطنبول، والتي نتج عنها مصرع شخصين، بعدما حولت الفيضانات الشوارع لأنهار.

ويظهر الفيديو، المياه المتدفقة بغزارة والتي تسببت في جر السيارات والأكشاك في أسواق المدينة.

وذكرت تقارير إعلامية أن عاصفة ليلية تسببت بغمر محطة مترو جزئيا بالمياه في إسطنبول، ما أدى لإجبار السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة عامة.

يذكر أن الأمطار الغزيرة هطلت على شوارع إسطنبول عقب صيف جاف شهد انخفاض منسوب خزانات المياه في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة إلى أدنى مستوياته منذ تسع سنوات.

الأمطار فيضانات اسطنبول أنهار محطة مترو
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