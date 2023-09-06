اجتماع وزاري عربي لدعم فلسطين على الساحة الدولية برئاسة السعودية

عقدت اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين على الساحة الدولية اجتماعا، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية التي مثلها نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك على هامش أعمال الدورة الوزارية (160) لمجلس جامعة الدول العربية.

وتضم اللجنة في عضويتها (مصر والأردن والجزائر وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب وموريتانيا) والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط .

وناقش الاجتماع خطة عمل حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية لدعم دولة فلسطين على الساحة الدولية.