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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع سيدة صدمها قطار في قرية ميت نما بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت سيدة مصرعها، إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بسيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "فوزية أ. ن"، 31 سنة، مهندسة زراعية، إثر إصابتها بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام قطار بها أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية ميت نما دائرة المركز.

وبسؤال شقيق المتوفاة، أكد أنه كانت متوجهة لكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، ولم يشتبه فى وفاتها جنائيا، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

لقيت سيدة مصرعها مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مستشفى قليوب
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