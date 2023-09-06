رئيس "مياه الدقهلية" يتابع أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بشارع الجيش

تابع المهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بشارع الجيش (قطر 800 مم)، وربطه على شبكة المياه القائمة، الأمر الذي استدعي إيقاف محطة مياه شرق المنصورة لحين الانتهاء من الأعمال.

وشدد على إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، وبأفضل صورة ممكنة، وذلك لحرصه على عدم تأثر الخدمة لدى المواطنين، وعدم تعطيل حركة المرور بمنطقة الأعمال.

وقد سبق أن أعلنت الشركة عن توقيت الأعمال والمناطق المتأثرة، والموعد المقرر لانتهائها وانتظام الخدمة لدى المواطنين؛ حيث من المقرر أن تستمر الأعمال من مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 6/9/2023.

وأضافت الشركة فى بيان لها أن المناطق المتأثرة بالأعمال، هي كلًا من حي شرق المنصورة و أجزاء من حي غرب المنصورة: (مدينة مبارك – مجمع المحاكم – شارع عبد السلام عارف وفرعياته – شارع بورسعيد وفرعياته – مستشفى التأمين الصحي – المستشفى الدولي – سندوب – سكة سندوب – شارع محمد فتحي – شارع الجلاء من ميدان مشعل حتى مدرسة الزراعة – السكة القديمة والجديدة) وضعف المياه بأجزاء من مركز المنصورة (الوحدات المحلية بنقيطة – كوم الدربي – برق العز – منطقة مصانع سندوب).

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