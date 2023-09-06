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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس "مياه الدقهلية" يتابع أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بشارع الجيش

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تابع المهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس  مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية فى ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي بشارع الجيش (قطر 800 مم)، وربطه على شبكة المياه القائمة، الأمر الذي استدعي إيقاف محطة مياه شرق المنصورة لحين الانتهاء من الأعمال.

وشدد على إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، وبأفضل صورة ممكنة، وذلك لحرصه على عدم تأثر الخدمة لدى المواطنين، وعدم تعطيل حركة المرور بمنطقة الأعمال.

وقد سبق أن أعلنت الشركة عن توقيت الأعمال والمناطق المتأثرة، والموعد المقرر لانتهائها وانتظام الخدمة لدى المواطنين؛ حيث من المقرر أن تستمر الأعمال من مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 6/9/2023.

وأضافت الشركة فى بيان لها أن المناطق المتأثرة بالأعمال، هي كلًا من حي شرق المنصورة و أجزاء من حي غرب المنصورة: (مدينة مبارك – مجمع المحاكم – شارع عبد السلام عارف وفرعياته – شارع بورسعيد وفرعياته – مستشفى التأمين الصحي – المستشفى الدولي – سندوب – سكة سندوب – شارع محمد فتحي – شارع الجلاء من ميدان مشعل حتى مدرسة الزراعة – السكة القديمة والجديدة) وضعف المياه بأجزاء من مركز المنصورة (الوحدات المحلية بنقيطة – كوم الدربي – برق العز – منطقة مصانع سندوب).

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احلال وتجديد الدقهلية حي شرق المنصورة حى غرب المنصورة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية
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