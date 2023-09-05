مصر تشارك بالمنتدى العالمي لسياحة فن الطهي بإسبانيا

تعقد منظمة السياحة العالمية، المنتدي العالمي لسياحة فن الطهو بمدينة سان سباستيان الإسبانية خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل.

تلقت غرفة المنشآت الفندقية، خطابا من محمد عامر رئيس قطاع المنشآت والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، بشأن توصية السفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية حول أهمية المشاركة بالمنتدى لما له من تأثير قوي على الترويج السياحي للأطعمة المصرية، والمطبخ الشرقي، بجانب التعرف على الجديد في هذا المجال دوليا.

وينظم مركز الباسك العالمي للطهي، على هامش المنتدى، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة حدث هام باسم culinary plaza، والذي يتضمن الجمع بين 10 منصات دولية، تعمل كنقطة التقاء للخبراء الدوليين والحاضرين في المنتدى، وسيكون لكل دولة جناح ليتاح لها الفرصة للكشف عن هويتها الخاصة في الطهي.

ودعت الوزارة لإتاحة المنصة الإلكترونية الخاصة بالاشتراك لجميع الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية الراغبة في المشاركة بالمنتدى، والاستفادة من التجربة الثرية في عرض المنتجات المصرية من سياحة الطعام والطهي، وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال الذي يجذب ملايين السائحين حول العالم.