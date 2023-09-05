الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تُشارك في قمة منتدى النظم الغذائية الإفريقية في تنزانيا

أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أنه سيتم خلال المشاركة في قمة منتدى النظم الغذائية الإفريقية بتنزانيا، التأكيد على تعزيز دعم النمو الاقتصادي الشامل والذكي للمناخ والقائم على القطاع الخاص، والحكم الديمقراطي القوي الذي يعزز الحريات المدنية وحماية حقوق الإنسان العالمية.

وذكر بيان صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن ذلك سيتم من خلال الوفد التابع للوكالة والذي وصل إلى تنزانيا للمشاركة في القمة، حيث يستهدف الوفد الأمريكي تعزيز الشراكة المتنامية للولايات المتحدة مع تنزانيا، والمساعدة في إنتاج المزيد من الغذاء وتحسين التغذية وجذب استثمارات القطاع الخاص.

في سياق متصل، سيتوجه وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لاحقا إلى مالاوي حيث يلتقي بمجموعة من الشركاء وأصحاب المصلحة لاكتساب فهم أعمق لتحديات الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية التي تؤثر على المواطنين، وإجراء مشاورات مع الحكومة لتعزيز التزام الحكومة الأمريكية بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بقيادة القطاع الخاص.