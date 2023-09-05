كاف يفسخ التعاقد مع beIN sports ويطلب 80 مليون دولار

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فسخ أكبر عقوده لحقوق البث بقيمة 415 مليون دولار مع مجموعة "beIN" الإعلامية القطرية.

القرار يثير مخاوف من دخول نزاع قانوني بين الكاف و"beIN"، حيث يعتبر هذا الفسخ هو الثاني خلال أربع سنوات بعد أن انفصل الكاف عن شريك البث الرئيسي في عام 2019.

وكشفت تقارير صحفية أن الكاف أخطر شبكة بى إن سبورت بانتهاك العقود، مشيرا إلى إنه يريد استرداد المدفوعات المستحقة في حدود 80 مليون دولار، وردت الشبكة الإعلامية باللجوء للقضاء للحفاظ على حقوقها.

وبالفسخ المحتمل للعقد، سيكون الكاف بدون عقد بث رئيسي، وذلك قبل أربعة أشهر من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وقبل أيام على كأس السوبر الأفريقى الذى يجمع الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن "beIN" أصبحت شريك البث الرئيسي للكاف بعد فسخ العقد السابق مع "لاغاردير" الفرنسية بقيمة مليار دولار، ما كلف كاف 50 مليون دولار للتسوية.