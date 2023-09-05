مالاوي تؤكد دعمها لطلب السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030"

أكد رئيس دولة مالاوي لازاروس تشاكويرا، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية ملاوي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار قطان، دعم بلادها للمملكة العربية السعودية في استضافتها لمعرض اكسبو 2030 في مدينة الرياض، وترحيب الرئيس وجمهورية ملاوي بعقد المملكة القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة".

من جهته، عبر المستشار قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يترجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.