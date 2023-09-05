رؤساء أركان دول الناتو يلتقون في أوسلو منتصف الشهر الجاري

يلتقى رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي "الناتو" بدعوة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة النرويجية الجنرال إيريك كريستوفيرسين، في العاصمة النرويجية أوسلو فى الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري وذلك لعقد مؤتمرهم السنوي.

وقالت مصادر في حلف شمال الأطلنطي إن مؤتمر رؤساء أركان دوله الأعضاء سيركز هذا العام على إجراءات تعزيز صلابة الحلف الدفاعية وتعظيم قدرته على الردع، وكذلك سيناقش رؤساء أركان جيوش الناتو متابعة ما قرره قادة دول الحلف في قمتهم التي عقدت في فيلينوس يوليو الماضي لتعزيز قدرات الحلف على المدى الطويل لمجابهة كافة التحديات والتهديدات العدائية من خارجه وفي مقدمتها تصاعد النفوذ الروسي والتهديدات الإرهابية وذلك وفق مفهوم استراتيجي يراعي أبعاد تمدد الجغرافيا السياسية للحلف وتشكيل قوات مشتركة " سريعة الحركة " للدفع بها باتجاه المهددات الاستراتيجية المفاجئة.

ومن المقرر أن يصادق رؤساء أركان جيوش دول حلف شمال الأطلنطي خلال اجتماعهم القادم على هيكل القيادة والسيطرة المعدل للحلف، كذلك سيبحثون بندا يتعلق بزيادة عدد القوة البشرية لقوات الحلف ورفع مستوى جاهزيتها العملياتية، وسيناقشون جوانب الدعم المطلوبة لتعزيز قدرة دول الحلف التي تقع في أراضيها مراكز لوجيستية ومستودعات أو نقاط دعم عملياتية تخدم أغراض الدفاع المشترك للحلف.

كما ينظر رؤساء أركان جيوش الناتو في اجتماعهم القادم في تطوير برامج التدريب القتالي والعملياتي المشتركة لقوات الحلف، ورفع كفاءة وقدرة تشكيلات الحلف الميكانيكية والمدرعة وتعزيز قدرة تلك التشكيلات وكافة أفرع الحلف وتشكيلاته المقاتلة على التحرك والمناورة البرية السريعة.

تجدر الإشارة إلى أن رؤساء أركان دول حلف شمال الأطلنطي يجتمعون مرة كل ستة أشهر سنويا إحداها يتم في المقر الدائم للحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل والأخر تستضيفه إحدى دول الحلف الأعضاء بدعوة من رئيس أركانها، وأن اللجنة العسكرية الدائمة للناتو تعمل بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة ورصد الموقف العسكري والأمني في بلدان الحلف ولها الحق في حالة حدوث تطورات طارئة دعوة رؤساء أركان دول الحلف لاجتماع استثنائي بعد موافقة الأمين العام للحلف.