كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة «NK Aluminiji» السلوفيني

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل الأهلي لخوض المواجهة الودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وتنطلق المباراة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية لفريق الأهلي أمام «NK Aluminiji»، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًّا وفنيًّا قبل ختام معسكر الإعداد.