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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 97 شخصًا بتسمم غذائي بحفل زفاف في المنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 97 شخصًا من أهالي إحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا، بتسمم غذائي، تناولوا وجبات خلال حفل زفاف.

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغًا من الدكتور حسين غيتة، مدير مستشفى مغاغة المركزي، بوصول العشرات من المواطنين لاستقبال المستشفى، مصابون بحالة أعياء ومغص وقئ، ادعاء تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة.
انتقل اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد مدير أمن المنيا، وسيارات الإسعاف إلى القرية والمستشفى، وتبين إصابة 97 شخصًا من أعمار مختلفة بتسمم غذائي، حيث تناولوا وجبة غذائية خلال حفل عرس، بإحدى قرى المركز.

وأكد المصابون تعرضهم لحالة قئ ومغص وآلام بالبطن عقب تناول وجبة غذاء عبارة عن لحوم وخضروات.
تم إجراء إسعافات عاجلة للمصابين، وخروج 60% من المصابين وجاري استكمال علاج باقي المصابين

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