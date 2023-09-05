إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديداً أمام مدخل قرية بني حسن بأبوقرقاص، وأسفر الحادث عن مصابين.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص جنوب المحافظة أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.