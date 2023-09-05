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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

5 سبتمبر.. ذكرى وفاة القدّيسة الأم تريزا دي كالكوتا

ارشيف
ارشيف
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بعد ١٩ عاماً من وفاتها في سبتمبر ١٩٩٧ عن ٨٧ عاماً، أعلن البابا فرنسيس قداسة الأم تريزا، أم الفقراء، التي أعطت للعالم المثال في الالتزام بتقديم المساعدة بمحبة ورأفة إلى المعوزين والمهمشين؛ هي التي أمضت حياتها لتخفف وطأة البؤس المدقع، فعشقتها الجموع وكرهها البعض ولم يفهمها كثيرون.

ادركت القديسة، الألبانية الأصل، أنّ شعلة المحبة التي تلهبها لا تحدّ بالمكان والوسيلة، فتركت دفء العائلة لتضيء شعلة تنير ظلمات الفقراء والمهمشين، المرضى اليتامى والمحتاجين، إيماناً منها أن مساعدة الفقراء والمرضى إنما هي خدمات تقدم للربّ نفسه. لقد لامست يداها أشخاصاً كان ينبذهم الجميع، منازعين تنهش أجسادهم الديدان في كالكوتا، وطلائع مرضى الايدز في نيويورك. هذا الالتزام المطلق جعلها من ابرز شخصيات الكنيسة الكاثوليكية في القرن العشرين.

رسالتها لم تنطفئ في هذا العالم وهي مستمرة من خلال الإرسالية التي أسّستها، ونموذج العطاء الذي أعطته، يحتذي به العديد من الأشخاص والجمعيات الخيريّة.

 

أقباط أقباط الكاثوليك
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