مأدبة غداء رسمية للوفد الوزاري المصري المشارك في المنتدى الدولي للمدن السياحية والمستدامة بالصين

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها الجانب الصينى للوفد الوزاري المصري الذي يشارك في أعمال المنتدى الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة تشنغتشو الصينية، والذى يضم كلا من: اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعددا من قيادات وزارة التنمية المحلية، حيث وجه كل من هو شيونج عمدة الحكومة الشعبية لبلدية تشنغتشو وكونج شانج شينج رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي لمقاطعة خنان ووانج كاي نائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعى الصينى ومحافظ مقاطعة خنان الصينية، والتى تضم مدينة هنجشتو الدعوة لوزير التنمية المحلية والوفد المصري المرافق له لحضور مأدبة الغداء، والتي حضرها أيضاً من الجانب الصينى القيادات الحزبية والسياسية الصينية بمقاطعة خنان ومدينة ( تشنغتشو ) الصينية ومن بينهم ووانج جونج شان الأمين العام للمؤتمر الاستشاري السياسى لمقاطعة خنان، وآن وي عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب لمقاطعة خنان وأمين اللجنة لبلدية تشنغتشو وتشانج مين نائب محافظ مقاطعة خنان وتشو مينج الأمين العام لحكومة مقاطعة خنان وهوانج دونج شينج مدير إدارة الثقافة والسياحة بالمقاطعة وليانج جين مدير مكتب الشئون الخارجية لحكومة المقاطعة وهي شيونج نائب سكرتير لجنة الحزب وعمدة مدينة تشنغتشو .

وخلال مأدبة الغداء جرت مناقشات تضمنت دعوة وزير التنمية المحلية للشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان والمدن الصينية المختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها السوق المصرى فى مختلف القطاعات والمجالات خاصة بعد التسهيلات التى أعلنتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار التى ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ، ورحب اللواء هشام آمنة برجال الأعمال والمستثمرين الصينيين للاستثمار فى مصر وتقديم كافة التيسيرات لهم .

وأعرب الوفد الصيني عن تطلعهم لإطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقاطعة خنان والسعى لتوسيع فرص الاستثمار والتجارة بين الجانبين حيث تشكل المقاطعة جزء مهم ورئيسي من حجم الناتج القومى الصينى ، كما تعد أحد المحافظات الأثرية ويمكن أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين مقاطعة خنان و المدن السياحية المصرية بالإضافة إلى تميز المقاطعة بصناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية .

كما دعا وزير التنمية المحلية الجانب الصينى بتضمين الوفد الذي سيزور القاهرة من قيادات مقاطعة خنان عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين المعنيين بذلك الملف الهام للدولة المصرية في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق cop 27 .

وأكد اللواء هشام آمنة على تقديم الحكومة المصرية لكل التسهيلات والتيسيرات للجانب الصينى للاستثمار في مصر .

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين.

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