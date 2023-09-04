النائبة مي رشدي لـ«صالون التنسيقية»: اندماج الأحزاب اختياري وليس إجباريا

قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إن وجهة نظر الحزب دعم تقوية الأحزاب، من خلال الاندماج، فالقانون الحالي لا يمنع ولكن لا ينظم، ونحتاج لتفاصيل كثيرة لفكرة وكيفية الاندماج.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بأوضاع الأحزاب السياسية وحرية الرأي والتعبير.

وأضافت أن عدد الأحزاب ليس مشكلة، فالأحزاب غير الفاعلة ليس بها مشاكل، ولكن الاندماج يقويها، فالاندماج اختياري وليس إجباري.

أدار الحوار خلال الصالون؛ النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية وعضو مجلس النواب الأسبق، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.



يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

