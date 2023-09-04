تعرف على نتائج اليوم الثاني من بطولة إفريقيا للطائرة

أقيمت اليوم الإثنين مباريات قوية في إطار ثاني أيام بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة رجال.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة حتى 14 من سبتمبر الجاري على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وفي أولى مبارياتها، فازت ليبيا على غانا بنتيجة 3/1 ضمن المجموعة الثالثة.

وفي المجموعة الثالثة أيضا تغلب منتخب الكاميرون على كينيا 3/1.

وحقق المنتخب المغربي الفوز على رواندا بنتيجة 3/0 في المجموعة الرابعة.

واكتسح المنتخب التونسي في أولى مبارياته نظيره منتخب مالي 3/0 في المجموعة الثانية وفي نفس المجموعة فاز منتخب تشاد على تنزانيا 3/0.

فيما تأجلت مباراة السنغال وجامبيا ضمن المجموعة الرابعة بسبب تأخر وصول بعثة المنتخب الجامبي لظروف متعلقة بالطيران، حيث وصل المنتخب الجامبي إلى القاهرة فجر اليوم، وتأجلت مباراته الافتتاحية في البطولة إلى ظهر الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد افتتح البطولة أمس بالفوز على بوروندي 3/0 وسيواجه الجزائر الأربعاء المقبل في ثاني مبارياته.

وتضم مجموعات البطولة:

المجموعة الأولى: مصر وبوروندي والجزائر

المجموعة الثانية : تونس ومالي وتنزانيا وتشاد

المجموعة الثالثة: الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا

المجموعة الرابعة: المغرب ورواندا والسنغال جامبيا