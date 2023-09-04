الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل 1100 سوري عبر الحدود البرية خلال أسبوع

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 03:28 م

أكد الجيش اللبناني إحباط محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود البرية بين لبنان وسوريا على مدار الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في بيان للجيش اللبناني حول مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية.

كان الجيش اللبناني قد أعلن الأسبوع الماضي عن إحباط تسلل 850 سوريا بشكل غير شرعي عبر الحدود البرية، فيما أحبط قبل نحو أسبوعين محاولة تسلل 700 سوري.

وتنامت ظاهرة محاولة تسلل سوريين للحدود البرية، وهي الظاهرة التي وصفتها الحكومة اللبنانية بالنزوح السوري الجديد إلى لبنان، وبحثها رئيس الحكومة في اجتماع موسع الأسبوع الماضي.

كان وزيرا الدفاع الوطني موريس سليم والمهجرين عصام شرف الدين قد بحثا موضوع النزوح السورى الجديد إلى لبنان الذي بدأ منذ نحو 4 أسابيع عبر معابر غير شرعية، وشددا على أهمية التنبه لهذا الأمر وردعه عبر مراقبة الحدود والتنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع لأن لبنان لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من النزوح السوري.

وأكد الوزير سليم أن وحدات الجيش تقوم بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة وقد تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين إلى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية.