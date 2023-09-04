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الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 12.5 مليار جنية في ختام تعاملات الإثنين

البورصة
البورصة
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ارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 12.5 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام نحو 1.281 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 18,910.99 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 3,830.9 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.67%، ليغلق عند مستوى 5,603.89 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 1.18% ليغلق عند 22,820.55 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 7,914.89 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG  بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 3,190.13 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشراپي، مسجلين صافي بلغ 23.8 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 26.6 مليون جنيه. 

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 681.8 سهم من خلال 71.9 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات
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