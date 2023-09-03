ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"إكسترا نيوز": جلسات الحوار الوطني تشريح لبنيان الحياة الحزبية المصرية

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن آخر تفاصيل جلسات الحوار الوطني وذلك من مقر انعقاد هذه الجلسات .

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن جلسات اليوم تركز على قانون الأحزاب السياسية، وإن لجنة الأحزاب حددت 4 قضايا لمناقشة هذه الإشكالية، الأولى وهى الخاصة بقانون الأحزاب والأمور الهيكلية والمالية، فضلًا عن دمج الأحزاب والتحالفات فيما بينها.

وأشار إلى أن هذه القضايا بمثابة تشريح لبنيان الحياة الحزبية في مصر؛ لأنها ستسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في هذا البنيان، وهذه المعالجة ستكون من خلال بعض التشريعات التي سيتم اقتراحها خلال هذه المناقشات.

الحوار الوطني قانون الأحزاب السياسية دمج الأحزاب
ads