فرنسا تتخذ خطوات جديدة لحظر السجائر الالكترونية

‎‎تضع الحكومة الفرنسية اللمسات الأخيرة على ميزانيتها لعام 2024 مع خطة أوسع للحد من التدخين، الذي يتسبب فى وفاة 75 ألف شخص سنويا في البلاد.

قال رئيس الوزراء الفرنسي، إنه سيتم حظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة في فرنسا في إطار خطة وطنية لمكافحة التدخين.

‎وقالت إليزابيث بورن لإذاعة RTL إن الحكومة "ستقدم قريبًا خطة وطنية جديدة لمكافحة التدخين، مع حظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، التي تعطي عادات سيئة للشباب".

وأضافت: "الخطة لم تتضمن زيادة ضريبية أخرى على السجائر، لكن هذا لا يعني أننا لسنا يقظين بشأن استهلاك التبغ".

وأعربت عن قلقها من أن السجائر التي تحتوي على نكهات مثل حلوى الثلج والخطمي والعلكة التي تذكرنا بحلويات الطفولة ويتراوح سعرها بين 8 يورو (6.85 جنيه إسترليني) إلى 12 يورو مقابل 500 "نفخة" تستهدف المراهقين.

وتتطلع العديد من الدول الأوروبية أيضًا إلى حظرها. السجائر الالكترونية عبر الإنترنت فهي محظورة في بلجيكا، وتجري مشاورة وطنية بشأن الحظر في أيرلندا. وفي ألمانيا، حظرت الحكومة السجائر الإلكترونية المنكهة.

واتخذت أستراليا رد الفعل الأكثر صرامة ، حيث جعلت السجائر الإلكترونية تستلزم وصفة طبية فقط، وخفضت محتواها من النيكوتين وقيدت نكهاتها.

وفي نيوزيلندا، تم اتخاذ خطوات مماثلة مع فرض حظر على معظم السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة وفرض قيود على تسويقها للأطفال، بما في ذلك حظر متاجر السجائر الإلكترونية بالقرب من المدارس والقواعد التي تتطلب أوصافًا عامة للنكهات. تم تصميم القواعد، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس، لمواصلة بيع السجائر التي تستخدم لمرة واحدة لأولئك الذين يستخدمونها كمرحلة انتقالية للإقلاع عن التدخين.



تظهر الأبحاث الأيرلندية أن المراهقين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة بخمس مرات لبدء التدخين مقارنة بأولئك الذين لا يستخدمونها.

وفقًا للبيانات الصادرة العام الماضي ، انخفض معدل انتشار التدخين في نيوزيلندا إلى 8% - وهو أحد أدنى المعدلات في العالم - لكن الارتفاع في مستخدمي السجائر الإلكترونية يوميًا كان أكبر من الانخفاض في عدد المدخنين يوميًا.