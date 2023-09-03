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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

للمرة الرابعة.. مسلسل إيقاف القيد عرض مستمر في الزمالك

سامسون أكينيولا وإبراهيما
سامسون أكينيولا وإبراهيما نداي
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أصبح نادي الزمالك، مهددًا بإيقاف القيد، للمرة الرابعة خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب حقوق رعاية مهاجم الفريق البنيني سامسون أكينيولا، والذي انضم إلى الفريق الأبيض مطلع الموسم الماضي.

وشهدت الساعات الأخيرة، طلب نادي «ليون 36» النيجيري، حق رعايته في البنيني سامسون في قضية رفعها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمبلغ 11.842 دولار لم يدفعه الزمالك منذ العام الماضي.

ويُعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، بالإضافة إلى الرعاية الخاصة بوادي دجلة في صفقة إبراهيما نداي.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكرًا داخليًا بمصر الجديدة بداية من غدًا الإثنين  ٤ سبتمبر الجاري، وبدأ الفريق الأبيض صباح الجمعة الماضي، فترة الإعداد للموسم الجديد، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفيدرالية الأفريقية، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

نادي الزمالك الانتقالات الصيفية سامسون اكينيولا
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