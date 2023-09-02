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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برايتون يواصل تألقه بثلاثية في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

برايتون ونيوكاسل
برايتون ونيوكاسل
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انتزع فريق برايتون فوزًا مهمًا على منافسه نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أبدع لاعب برايتون، إيفان فيرجسون، في المباراة بتسجيل هاتريك رائع في الدقائق 27، 65، و70، ما ساهم بشكل كبير في فوز فريقه.

وسجل كالوم ويلسون هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برايتون إلى 9 نقاط، محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

برايتون نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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