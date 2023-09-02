برايتون يواصل تألقه بثلاثية في شباك نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

انتزع فريق برايتون فوزًا مهمًا على منافسه نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أبدع لاعب برايتون، إيفان فيرجسون، في المباراة بتسجيل هاتريك رائع في الدقائق 27، 65، و70، ما ساهم بشكل كبير في فوز فريقه.

وسجل كالوم ويلسون هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برايتون إلى 9 نقاط، محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.