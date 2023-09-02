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الأحد 03 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الفنون الشعبية تقدم البروفة الجنرال استعدادا لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية

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قدمت الفرق الفنية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية  للفنون الشعبية البروفة الجنرال استعدادا لحفل الافتتاح للمهرجان غدا الأحد والذي اشرف عليها المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الفنية والذي يشارك فيه 16فرقة فنية شعبية من جميع أنحاء العالم إلى جانب فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة المشاركه بالمهرجان.

يذكر أن فعاليات المهرجان تنطلق غدا الأحد ،كما يشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافي بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبي في فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية.

فعاليات قصور الثقافة في المهرجان تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.
حضر العروض عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،المخرج هشام عطوة مستشار  وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية ، امل عبدالله رئيس إقليم الدلتا وسيناء الثقافي،.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة بروفة جنرال قصور الثقافة مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية
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