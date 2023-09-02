معسكر تركيا.. بيراميدز يفوز على ألتينوردو وديًا بهدف "ماييلي"

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على نظيره فريق ألتينوردو التركي بهدف دون مقابل سجله المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي في ثالث وديات معسكر تركيا بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأقيمت المباراة على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد للموسم الجديد.

جاء الهدف الوحيد لنادي بيراميدز في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة ٧٤ من عمر المباراة عن طريق المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي بعد دخوله بديلا لدودو الجباس.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهد الشوط الثاني مشاركة، سيف جعفر وبلاتي توريه وفيستون ماييلي، والقائد عبد الله السعيد.

يذكر أن بيراميدز سبق له خوض مباراتين وديتين في معسكره الخارجي أمام ليماسول القبرصي وانتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل، قبل الفوز على فارساك أنطاليا التركي بسبعة أهداف نظيفة.