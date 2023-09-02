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الأحد 03 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تهنئ رئيس سنغافورة الجديد على فوزه في الانتخابات

ثارمان شانموجاراتنام
ثارمان شانموجاراتنام
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هنأت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، ثارمان شانموجاراتنام، على انتخابه الرئيس التاسع لجمهورية سنغافورة.


وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وسنغافورة تتمتعان بشراكة طويلة الأمد وقوية مبنية على أساس الاحترام المتبادل والقيم والمصالح المشتركة. 


وأعربت واشنطن عن تطلعها للعمل بشكل وثيق مع الرئيس المنتخب وشعب سنغافورة لزيادة تعزيز روابط الصداقة والتعاون الدائمة بين البلدين.


كما أعربت واشنطن عن امتنانها للرئيسة حليمة يعقوب لمساهماتها في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسنغافورة خلال فترة ولايتها التاريخية كأول رئيسة لسنغافورة.

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