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السبت 02 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي في الفيوم

المتهمين
المتهمين
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 تمكنت الخدمات الأمنية المعينة  بتأمين طريق (القاهرة/الفيوم الصحراوى) بمحافظة الفيوم من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بالفيوم) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهتهما قررا بحيازة المبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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