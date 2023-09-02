ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي في الفيوم

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بتأمين طريق (القاهرة/الفيوم الصحراوى) بمحافظة الفيوم من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بالفيوم) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهتهما قررا بحيازة المبالغ المالية بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.