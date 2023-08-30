الوادي الجديد تنظم مسابقة تثقيفية عن إنجازات الدولة المصرية

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنظيم مسابقة تثقيفية وتوعوية عن انجازات الدولة المصرية لمدة 4 أشهر.

وقال المحاسب جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إن المسابقة تنفذها أمانة الإعلام بأمانة المحافظة ويدعمها محمد ناصر عباس أمين مساعد الحزب بمركز الخارجة لنشر الوعي والمعرفة بأبرز إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية.

أضاف آدم، أن المسابقة بعنوان " الجمهورية الجديدة" وهي عبارة عن سؤال ينشر على صفحة الحزب عن انجازات الدولة في مجال معين ويجري تلقي الإجابات على صفحة الحزب وتحديد الفائزين من خلال لجنة مشكلة لفحص الإجابات على أن يكون هناك فائزين اثنين في الأسبوع الواحد بواقع 300 جنيه لكل فائز لمدة 4 شهر.

من جانبه أكد محمد ناصر عباس، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، أنه سيجري منح الجائزة المالية لحالتي ذوي همم ومتحدي الإرادة كل شهر بواقع 8 حالات على مدار المسابقة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم هذه الفئة الغالية في المجتمع وسيجري نشر السؤال للمسابقة يوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر المقبل.