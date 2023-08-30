مبابي يثير التكهنات حول انتقاله إلى ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو

أثار كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، التكهنات حول انتقاله إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي بساعات قليلة.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية الجارية في أوروبا في الحادية عشر من مساء يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023 في لندن والواحدة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

وبالرغم أنه يتبقى سوى ساعات قليلة على نافذة الانتقالات بالقارة العجوز، إلا أن مبابي أثار الجدل مجددًا حول إمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد في الصيف الجاري.

وذكرت بعض التقارير الفرنسية والإسبانية، أن ريال مدريد قد يتحرك لضم مبابي في الساعات الأخيرة من الميركاتو الحالي.

وعبر خاصية «الإستوري» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، نشر النجم الفرنسي صورة من أغنية، جاءت في أول مقاطعها كلمات: «أنا رجل من الصفوة، توقيعي لفريق آخر غالي الثمن مثل صفقة مويسيس كايسيدو إلى تشيلسي».

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن عنوان الأغنية لا يثير الجدل، لكن يعود الأمر إلى الجملة الأولى منها، التي تثير الجدل حول مستقبل مبابي مع البي إس جي وانتقاله للملكي.

ولم يكتف مبابي بذلك، بل وضع رموزًا تعبيرية أسفل صورة الأغنية، حيث استخدم 3 «إيموجي» هي لقنبلة ونيران تشير بإحداث ضجة حول الصفقة، ويدان تتصافحان في إشارة إلى إغلاق صفقة.

مبابي

ورفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، بالرغم أن عقده ينتهي في صيف 2024، وهو ما دفع إدارة النادي الباريسي لعرضه للبيع لكي لا يرحل عن الفريق بشكل مجاني.

وتعاقد تشيلسي الإنجليزي مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو في الصيف الحالي من برايتون، مقابل 115 مليون جنيه إسترليني.