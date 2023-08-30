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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يستقبل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل المستشار  مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان.

وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وتفعيل دور المرأة في الهيئة حيث أشادت  المستشارة أمل عمار بدورها البناء والفعال في العمل بالهيئة والقضاء.
حضر اللقاء المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والمستشارة مي مروان الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية.
 

استقبل الأمين العام المساعد العلاقات الانسانية المستشارة أمل عمار أوجه التعاون المشترك
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