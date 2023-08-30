جهاز الزمالك يتواصل مع اللاعبين المحترفين للانتظام في معسكر الموسم الجديد

تواصل الجهاز الفني بالزمالك مع رباعي الفريق للتنسيق معهم حول موعد عودتهم للقاهرة من بلادهم للانتظام في التدريبات استعدادا للموسم الجديد بعد الراحة السلبية الطويلة التي حصلوا عليها مؤخرا .

وتقرر وصول الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الجزيري إلي القاهرة خلال ساعات قليلة، بينما يتعذر حتى الآن الحجز للثنائي الإفريقي إبراهيما نداي، وسامسون أكينولا على أن يتم حجز تذاكر لهم في الساعات المقبلة وعودتهم خلال أيام .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

وتقام مواجهة الزمالك مع فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في تنزانيا يوم 16 سبتمبر المقبل .

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.