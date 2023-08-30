النيابة تناظر جثة قتيل دار السلام

واصلت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة إطلاق النار على شخص من قبل 5 آخرين بسبب خلاف حول حراسة قطعة أرض.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة أنها لرجل في العقد الرابع من العمر مصاب بطلق ناري في الصدر ما أسفر عن حدوث نزيف دموي وتهتك في الصدر أدى إلي الوفاة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة والتحرى حول الواقعة، والتصريح بالدفن.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة رجل مقتول بطلق نارى، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض، وتم نقل الجثة للمشرحة، بمعرفة النيابة.



