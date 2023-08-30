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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"قومي المرأة" بأسوان يستكمل تنفيذ 8500 زيارة منزلية ضمن فعاليات "بلدى أمانة"

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب بعنوان بلدى أمانة بقري حياة كريمة بأسوان
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يستكمل المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنفيذ 8 آلاف و500 زيارة منزلية استهدفت توعية 49 ألف و352 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

وصرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن حملة "بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع، لافته إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، وعلاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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