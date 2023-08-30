قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.. ليفربول يجد بديل محمد صلاح

كشفت بعض التقارير الإنجليزيه، أن نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، يسعى لإيجاد بديل لـ"مو" فى حال رحيله عن قلعة "إنفيلد"، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

ويسعى اتحاد جده السعودى، لضم محمد صلاح هذا الصيف قبل غلق باب الانتقالات في السعودية بداية الشهر المقبل، وحسب التقارير فإن الهلال دخل المنافسه هو الآخر.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانيه، إن ليفربول حدد البرتغالي جواو فيليكس جناح أتلتيكو مدريد الإسباني كبديل محتمل لصلاح في ليفربول حال رحيله خلال الميركاتو الحالى.

ولعب جواو فيليكس معارًا في النصف الثاني من الموسم المنقضي لتشيلسي الإنجليزي.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس صيف عام 2019، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 127 مليون يورو.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن محمد صلاح ليس قابلًا للبيع، وسيستمر مع الريدز بصورة طبيعية في الموسم الجاري 2023-2024.