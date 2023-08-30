ختام فعاليات دورة تطوير أداء خدمات المواطنين بسفاجا

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، ختام فعاليات الدورة التدريبية في مجال تطوير أداء خدمات المواطنين "المحليات" بقاعة التدريب بالوحدة المحلية، مشيرا إلي أن فعاليات التدريب انطلقت خلال الفترة من ٢٠٣٢/٨/١٤، بهدف استكمال رفع كفاءة مستوى العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية، و عرض التحديثات ومناقشة الملاحظات الفنية، بناءا على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة البحر الأحمر.

أوضح رئيس المدينة، أن الدورة حاضر فيها مختصون من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقدموا الدعم والتدريب اللازم للقائمين على تشغيل المنظومة في جميع المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية.

وأضاف شعبان أن تلك الدورات تأتي ضمن الخطة الموضوعة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة مستوى العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية بجميع المحافظات حيث تم تدريب العاملين بعدد من الإدارات وهي ( الأملاك_الإيرادات_الحجز الإداري_المواقف - وتنمية الموارد قسم التنظيم - التصالح عن مخالفات المباني _قسم المباني_قسم الإشغالات_قسم الطرق والمشروعات_مركز إصدار رخص المحالّ.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في اطار التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، الذي يمثل أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

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