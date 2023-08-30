برلماني يطالب وزير الزراعة بالتوزيع العادل للأسمدة على المزارعين

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن خالص الشكر والتقدير الى السيد القصيروزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدعمة غير المسبوق للمزارع المصرى .

وقال " قورة " في خطابه الموجهه الى وزير الزراعة بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهلي الزراع بمحافظة سوهاج عامه ومركز دار السلام خاصة نتقدم لسيادتكم بوافر الشكر والعرفان والتقدير لسرعه استجابة سيادتكم نحو حل مشكله السماد مما كان له عظيم الأثر علي نفوس الزراع وتخفيف حدتة معاناتهم .

وتابع " قورة " استكمالا لجهود سيادتكم في النهوض بقطاع الزراعة في مصر وزيادة مساهمته في الناتج القومي ونظرا لأننا في ذروة الاحتياجات السمادية لمحصول القصب والذره الرفيعة والذرة الشامية وفول الصويا ودوار الشمس فإننا نأمل من سيادتكم بالتوجيه الى مد صرف الأسمدة للموسم الصيفي حتي30سبتمبر 2023

كما نطلب التوجيه الى الجمعية العامة للائتمان في الالتزام بضخ الأسمدة لمحافظه سوهاج خاصة أنه حتي هذه اللحظة تتفنن في إختلاق وافتعال المشاكل للتنصل من أداء واجباتها مع التنبيه على مديرية الزراعة بسوهاج علي عداله التوزيع والمساواة للاسمدة الواردة للمحافظة علي المراكز الإدارية المختلفة للمحافظة وكذلك الجمعيات الزراعية خاصة وإن هناك حتى هذه اللحظة مراكز لم تصل اليها سوي40%من احتياجاتها وهناك مراكز تعدت 90%من احتياجاتها ونفس الامر وأشد في الجمعيات الزراعية وخاصة جمعيات الائتمان

وأختتم “ قورة “خطابه بتوجيه الشكر للسيد القصير وزير الزراعة على الجهود التي يقوم بها من أجل استقرار الامن الغذائي ودعم المزارع المصرى قائلاً له : ”أعانكم الله ووفقكم لخدمة الوطن”.

