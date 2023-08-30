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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك دون إصابات

طائرتين مسيرتين
طائرتين مسيرتين
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أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، اليوم الأربعاء، بأن طائرتين أوكرانيتين دون طيار حاولتا مهاجمة برج التلفزيون في بريانسك.

وقال: "قوات الدفاع الجوي في مقاطعة بريانسك أحبطت هجومًا آخر شنه أوكرانيون بطائرات دون طيار"، حسبما أوردت فضائية  "القاهرة الإخبارية".

وكتب بوجوماز على قناته بـ"التليجرام": "حاولت طائرتان دون طيار مهاجمة برج التلفزيون، ولم تقع إصابات أو أضرار".

وأضاف الحاكم أن الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في الموقع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال: "لقد أسقطت قوات الدفاع الجوي هجومًا للأوكرانيين، وتم إسقاط ثلاث طائرات دون طيار فوق بريانسك، ولم تقع إصابات، وخدمات العمليات والطوارئ تعمل".

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