إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك دون إصابات

أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، اليوم الأربعاء، بأن طائرتين أوكرانيتين دون طيار حاولتا مهاجمة برج التلفزيون في بريانسك.

وقال: "قوات الدفاع الجوي في مقاطعة بريانسك أحبطت هجومًا آخر شنه أوكرانيون بطائرات دون طيار"، حسبما أوردت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكتب بوجوماز على قناته بـ"التليجرام": "حاولت طائرتان دون طيار مهاجمة برج التلفزيون، ولم تقع إصابات أو أضرار".

وأضاف الحاكم أن الخدمات التشغيلية والطوارئ تعمل في الموقع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال: "لقد أسقطت قوات الدفاع الجوي هجومًا للأوكرانيين، وتم إسقاط ثلاث طائرات دون طيار فوق بريانسك، ولم تقع إصابات، وخدمات العمليات والطوارئ تعمل".