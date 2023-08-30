بلينكن: نشعر بالقلق إزاء استمرار تصرفات الساعين إلى تقويض الديمقراطية في جواتيمالا

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، برناردو أريفالو بانتخابه رئيسا مقبلا لجواتيمالا، كما أكدت نتائج التصويت المعتمدة في 28 أغسطس، قائلًا إن واشنطن تشعر بالقلق إزاء استمرار تصرفات الساعين إلى تقويض الديمقراطية في جواتيمالا.

وقال بلينكن - في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء - "نحيي شعب جواتيمالا على جعل أصواته مسموعة، ونحيي الكثير من المسئولين والمتطوعين الذين جعل تفانيهم إجراء هذه الانتخابات ممكنًا".

وأضاف أنه لا تزال الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار تصرفات أولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية في جواتيمالا. إن مثل هذا السلوك المناهض للديمقراطية، بما في ذلك الجهود التي تبذل لتعليق عمل الحزب السياسي للرئيس المنتخب وترهيب السلطات الانتخابية، فهذا يقوض الإرادة الواضحة للشعب الجواتيمالي ويتعارض مع مبادئ الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية. إننا نقف مع شركائنا في المجتمع الدولي ومع شعب جواتيمالا ضد هذه الجهود غير المقبولة، بما في ذلك استخدام سلطات الملاحقة القضائية ضد أولئك الذين يسعون إلى الشفافية والمساءلة.

وأكد أن الولايات المتحدة وجواتيمالا تتمتعان بروابط عميقة بين شعبينا ومصالح مشتركة في الديمقراطية والأمن والازدهار الاقتصادي الشامل وحقوق الإنسان. إن التعاون بين الولايات المتحدة وجواتيمالا من شأنه أن يعمل على تحسين حياة المواطنين في كلا بلدينا وفي جميع أنحاء المنطقة. ونحن نتطلع إلى العمل مع رئيس جواتيمالا القادم لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وجواتيمالا ودفع دولتينا نحو مستقبل أفضل.

